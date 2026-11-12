Pkw-Lenker erfasst Mann (19) am Fuß und flüchtet

Nach einem Fahrerflüchtigen sucht die Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Donnerstag über den rechten Fuß eines Syrers (19). Nach dem Unfall musste der 19-Jährige in die Klinik gebracht werden.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach Mitternacht um 0.25 Uhr in der Innsbrucker Amraser-See-Straße 56. Aus seinem abgestellten Pkw wollte der 19-Jährige etwas aus dem Kofferraum nehmen. Plötzlich fuhr ihm ein vorbeifahrendes Auto über den rechten Fuß.
Von Unfallstelle geflohen
Der Pkw-Lenker fuhr weiter, ohne sein Fahrzeug anzuhalten. Durch den Unfall zog sich der 19-Jährige eine leichte Verletzung zu. Nach der Erstversorgung wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von etwaigen Zeugen unter der Nummer: 059133/7591-100
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