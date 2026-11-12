Funken flogen: Alkolenker (62) fuhr auf der Felge

Alkotest positiv, kein gültiger „Schein“ dabei

Bei der Kontrolle staunten die Polizisten dann nicht schlecht. Der Ungar war rechts hinten nur mehr auf der Felge unterwegs. Doch nicht nur deswegen wartet auf den 62-Jährigen Ungemach. Einen gültigen Führerschein hatte der Ungar nicht vorzuweisen – und ein Test mit dem Alkomat verlief positiv.