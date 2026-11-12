Funken flogen: Alkolenker (62) fuhr auf der Felge

Da dürften Polizeibeamte in Tirol ihren Augen zunächst nicht getraut haben. In Haiming im Bezirk Imst zogen sie einen Ungarn (62) aus dem Verkehr, der mit dem Pkw hinten rechts nur mehr auf der Felge fuhr. Der Grund dafür ist noch unklar.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr. Auf der Tiroler Straße in Haiming fuhr der 62-Jährige in Richtung Westen – und passierte dabei ausgerechnet eine Polizeistreife. „Die Beamten stellten beim Fahrzeug hinten rechts eine starke Funkenbildung und eine laute Geräuschkulisse fest und konnten es kurze Zeit später anhalten“, heißt es von den Ermittlern.
Warum der Pkw hinten rechts nur mehr auf der Felge fuhr, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Lenker machte dazu keine Angaben.
Ein Sprecher der Polizei
Alkotest positiv, kein gültiger „Schein“ dabei
Bei der Kontrolle staunten die Polizisten dann nicht schlecht. Der Ungar war rechts hinten nur mehr auf der Felge unterwegs. Doch nicht nur deswegen wartet auf den 62-Jährigen Ungemach. Einen gültigen Führerschein hatte der Ungar nicht vorzuweisen – und ein Test mit dem Alkomat verlief positiv.
Die Weiterfahrt wurde ihm freilich sofort untersagt. Warum er nur noch auf der Felge fuhr, dazu hüllte sich der Ungar in Schweigen.
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