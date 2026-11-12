Successor Already Set?
Shock at Man United! Coach Carrick Has to Go
Manchester United has now pulled the plug: Coach Michael Carrick has to pack his bags!
It’s over! After a disastrous start to the season, Manchester United is parting ways with Michael Carrick. This has been reported by, among others, transfer expert Fabrizio Romano; official confirmation from the club is still pending. Carrick’s potential successor is no stranger to the Premier League.
According to English media reports, it is likely to be former Chelsea, Tottenham, and Southampton coach Mauricio Pochettino, who is currently on the sidelines with the U.S. national team. Manchester United is reportedly set to pay a buyout clause of around nine million euros for him—contact has already been made with the U.S. national team.
Clashes with Regulars
It was an open secret that Carrick had been on shaky ground for weeks. Currently, the 13-time Premier League champions sit in 18th place after ten matchdays, putting them in a relegation spot.
In recent weeks, there have also been frequent clashes between the coach and several regulars, such as captain Bruno Fernandes and Lisandro Martinez.
’sSuccessful Debut SeasonCarrick was named interim coach in January 2026 as the successor to Ruben Amorim. By the end of the season, he had turned the struggling team around, leading them to third place in the standings and qualifying for the Champions League—enough to secure a permanent contract.
However, their performance quickly declined in the new season. Unbelievable but true: the top-tier club is now in a relegation battle.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.