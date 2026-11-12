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Successor Already Set?

Shock at Man United! Coach Carrick Has to Go

Nachrichten
12.11.2026 10:37
Michael Carrick must leave Manchester United.
Michael Carrick must leave Manchester United.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United has now pulled the plug: Coach Michael Carrick has to pack his bags! 

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It’s over! After a disastrous start to the season, Manchester United is parting ways with Michael Carrick. This has been reported by, among others, transfer expert Fabrizio Romano; official confirmation from the club is still pending. Carrick’s potential successor is no stranger to the Premier League.

According to English media reports, it is likely to be former Chelsea, Tottenham, and Southampton coach Mauricio Pochettino, who is currently on the sidelines with the U.S. national team. Manchester United is reportedly set to pay a buyout clause of around nine million euros for him—contact has already been made with the U.S. national team.

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino(Bild: AP/Mike Stewart)

Clashes with Regulars
It was an open secret that Carrick had been on shaky ground for weeks. Currently, the 13-time Premier League champions sit in 18th place after ten matchdays, putting them in a relegation spot.

In recent weeks, there have also been frequent clashes between the coach and several regulars, such as captain Bruno Fernandes and Lisandro Martinez.


’sSuccessful Debut SeasonCarrick was named interim coach in January 2026 as the successor to Ruben Amorim. By the end of the season, he had turned the struggling team around, leading them to third place in the standings and qualifying for the Champions League—enough to secure a permanent contract.

However, their performance quickly declined in the new season. Unbelievable but true: the top-tier club is now in a relegation battle.

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