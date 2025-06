Caritas übernimmt Virgilbus für Menschen in Not

„Es ist beeindruckend, wie alle Organisationen seit 2014 zusammenarbeiten, um Menschen in Not medizinisch zu versorgen“, sagt Andrea Schmid, Direktorin der Caritas Salzburg. „Durch die nun neu entstandene Kombination und Koordination von Virgilambulanz und Virgilbus werden wir die Menschen noch besser versorgen können. Der Virgilbus wird wie bisher aufsuchend in der Stadt Salzburg unterwegs sein“, so Schmid. Rotes Kreuz, Samariterbund und Malteser werden in Planung und Umsetzung weiterhin maßgeblich beteiligt sein.