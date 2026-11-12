Zwei Personen bei Grazer Wohnhausbrand gerettet

Am Mittwochabend kam es in der steirischen Landeshauptstadt zu einem Brand in einer Wohnanlage. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden, 25 Feuerwehrleute rückten aus.
Kurz nach 20 Uhr wurde am Mittwoch die Grazer Berufsfeuerwehr alarmiert. Im Bezirk Straßgang, am Grillweg, war es in einer Wohnanlage zu einem Brand gekommen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung im 4. Stock fest. Der Brand dürfte seinen Ausgang nicht in einem Zimmer, sondern im Fluchtwegbereich genommen haben. Auch im Stiegenhaus hatte sich der Rauch schon ausgebreitet.
Zwei Personen medizinisch versorgt
Zwei Atemschutztrupps wurden zur Brandbekämpfung und Fluchtwegsicherung im Stiegenhaus eingesetzt. Mittels Drehleiter wurde kontrolliert, ob die angrenzenden Wohnungen noch sicher sind. Zwei Personen mussten laut Feuerwehr mithilfe von Masken aus dem verrauchten Fluchtwegbereich gerettet werden. Sie wurden medizinisch versorgt.
Kontrolle sämtlicher Wohnungen notwendig, Ermittlungen laufen
Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Wohnungen im betroffenen Stockwerk kontrolliert werden. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten über zwei Stunden. Die Brandursache wird noch ermittelt. 25 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeuge standen im Einsatz.
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