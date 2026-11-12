Zwei Personen bei Grazer Wohnhausbrand gerettet

Kurz nach 20 Uhr wurde am Mittwoch die Grazer Berufsfeuerwehr alarmiert. Im Bezirk Straßgang, am Grillweg, war es in einer Wohnanlage zu einem Brand gekommen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung im 4. Stock fest. Der Brand dürfte seinen Ausgang nicht in einem Zimmer, sondern im Fluchtwegbereich genommen haben. Auch im Stiegenhaus hatte sich der Rauch schon ausgebreitet.