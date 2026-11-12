“I don’t just want to go ice skating at Rathausplatz”

Johannes Hoff Thorup in a TV interview! The head coach of current league-leading SK Rapid chats with Michael Fally in our studio about the green-and-whites’ winning streak, Yusuf Demir’s “breakout,” the depth of the roster, his coaching philosophy, Vienna’s City Hall Square, and, of course, today’s friendly against Dunajska Streda—LIVE on krone.tv and sportkrone.at!