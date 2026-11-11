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Bildungs-Pleite | Neustart überfällig

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(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Bildungs-Pleite. Das muss man sich einmal vorstellen: Drei Viertel der 14-Jährigen erreichen beim Lesen oder in Mathematik die österreichischen Bildungsstandards NICHT. Das ist das erschütternde Ergebnis von Testungen unter Schülerinnen und Schülern der achten – also für viele vorletzten – Schulstufe. „Aufgelockert“ wird das verheerende Zeugnis nur durch einen Aufwärtstrend bei Englisch. Da immerhin steigen die Kompetenzen der Schüler - allerdings nicht ausgelöst durch den Unterricht, sondern durch Social Media, Netflix & Co.

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Neustart überfällig. Ansonsten sind die Ergebnisse derart ernüchternd, dass klar sein muss: An ein paar Schräubchen in unserem Bildungssystem zu drehen, reicht nicht. Vielmehr wäre allerspätestens jetzt alles infrage zu stellen. Zunächst: Wie müssten wir mit nicht deutsch-muttersprachlichen Kindern umgehen, die ohne Deutsch ihre Schullaufbahn starten und sie acht, neun Jahre später mit immer noch viel zu wenig Deutsch beenden? Sie lernen nicht nur selbst viel zu wenig, sondern bremsen zudem deutsch-muttersprachliche Kinder. Was sonst schiefläuft in der Bildungspolitik? Hören Sie sich einmal um, was trotz aller vermeintlichen Reformen heute anders läuft als – sagen wir – vor 50 Jahren? Wenig. Doch die Zeiten haben sich dramatisch geändert, nur nicht die Lehrergewerkschaft. Nach wie vor steht und fällt das System mit den Lehrern. Es gibt wie ehedem zum Glück viele gute. Aber auch weniger gute und vor allem: ehemals ambitionierte, mittlerweile aber schwer frustrierte, weil so viel schiefläuft. Ein Neustart nach dieser Bildungs-Pleite: überfällig!

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

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