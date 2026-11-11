Brünn zeigt mit Leos Janácek: So geht Festival

In der Hauptstadt Mährens feiert man bis 17. November den Komponisten Leoš Janáček. Zuletzt begeisterten seine „Jenufa“ und eine kurzfristig angesetzte „Katja Kabanowa“.
Groß war er nicht. Davon kann man sich vor seinen Silhouetten überzeugen, die derzeit in Brünn (Brno) aufgestellt sind. Lächelnd trägt Leoš Janáček Kopfhörer. Denn es läuft noch bis 17. November das ihm gewidmete Festival, das alle zwei Jahre den Komponisten feiert, der das Musikleben Brünns wie kein Zweiter geprägt hat. Heuer feiert man die zehnte Festival-Ausgabe mit der Aufführung aller neun Musiktheaterwerke Janáčeks in einem beachtlichen Kraftakt.
Ein Höhepunkt gelang soeben mit seiner „Jenufa“, die, 1904 im Brünner Nationaltheater uraufgeführt, ab 1918 von Wien aus ihren Siegeszug durch die Opernwelt antrat. Im Janáček-Theater erlebte man jetzt erstmals die neue Ausgabe von Jiří Zahrádka mit dem von Janáček revidierten Finale.
Die Umsetzung gelang Jakub Hrůša und den Bamberger Symphonikern ideal, transparent, feinnervig und dabei hochspannend. Hochkarätig auch die Sängerriege mit Corinne Winters als Jenufa, Nicky Spence als Laca und der naturgewaltigen Eliška Weissová als Küsterin an der Spitze.
Sie glänzten in der zumindest praktikablen Inszenierung des Brünner Indentanten Martin Glaser. Der hatte auch den Dachverband „Opera Europa“ zur Tagung nach Brünn geladen. Womit man dem neuen Salzburger Intendanten Peter de Caluwe samt der Festspielpräsidentin Kristina Hammer begegnen konnte.
Auch hochkarätige Kammermusik hat im Festival Platz. So glänzte das Zemlinsky Quartett mit Bartók und Janáček im Wohnzimmer der Villa Tugendhat.
Und sogar Pannen, wie die krankheitsbedingte Absage einer neuen „Sache Makropulos“, werden hier zum Triumph: in einer eilig angesetzten konzertanten „Katja Kabanowa“ mit einer strahlenden Kateřina Kněžíková an der Spitze toller Kollegen und unter dem exzellenten Dirigat von Ondrej Olos.
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