Brünn zeigt mit Leos Janácek: So geht Festival

Groß war er nicht. Davon kann man sich vor seinen Silhouetten überzeugen, die derzeit in Brünn (Brno) aufgestellt sind. Lächelnd trägt Leoš Janáček Kopfhörer. Denn es läuft noch bis 17. November das ihm gewidmete Festival, das alle zwei Jahre den Komponisten feiert, der das Musikleben Brünns wie kein Zweiter geprägt hat. Heuer feiert man die zehnte Festival-Ausgabe mit der Aufführung aller neun Musiktheaterwerke Janáčeks in einem beachtlichen Kraftakt.