Kinder wollen Staaten zu mehr Klimaschutz zwingen

Sechs Kinder und junge Menschen aus Portugal wollen mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland und 31 weitere europäische Staaten dazu zwingen, in Zukunft viel mehr für den Schutz der Umwelt und des Klimas zu tun. Auftakt der Verhandlungen in Straßburg ist am heutigen Mittwoch. Mit einem Urteil ist erst in einem Jahr zu rechnen.