Mit 52 Jahren Gesellenprüfung zum Rauchfangkehrer

Mit 52 Jahren noch einmal die Schulbank drücken und für die Gesellenprüfung büffeln: Was für viele unvorstellbar klingt, hat ein Ternitzer geschafft. Christian Karner wagte einen beruflichen Neustart und wurde heuer im Oktober Rauchfangkehrer. Und das mit Auszeichnung.
Manchmal muss man im Leben einfach den Mut haben, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Christian Karner aus Ternitz, Bezirk Neunkirchen, hat genau das getan. Jahrelang arbeitete der heute 52-Jährige im Bauwesen, unter anderem in der öffentlichen Verwaltung. Doch während der Corona-Zeit wuchs die Unzufriedenheit. „In meinem letzten Job war selbstständiges Denken und Handeln nicht mehr erwünscht“, erzählt er. Nach einer zweijährigen Auszeit mit Reisen nach Norwegen und Griechenland stand für ihn fest: Es muss sich etwas ändern.
Bereits Opa, Papa, Bruder und Neffe waren bzw. sind Rauchfangkehrer
1945 gründete sein Opa den Betrieb, später übernahm ihn sein Vater, danach sein älterer Bruder. Christian, der sechs Jahre jünger ist, besuchte die HTL für Hochbau. Wo er auch 1994 maturierte.
Doch nun brauchte sein Bruder Unterstützung im Rauchfangkehrer-Büro und machte ihm ein Angebot: Er konnte im Familienbetrieb einsteigen, musste dafür allerdings noch die Lehre zum Rauchfangkehrer absolvieren.
„Klassenpapa“ inmitten lauter 16- und 17-Jährigen
Gesagt, getan! Im September 2025 begann für Karner ein völlig neues Kapitel. Besonders gewöhnungsbedürftig war zunächst die Berufsschule in Lilienfeld. Zwischen 16-jährigen Jugendlichen fühlte sich der 52-Jährige anfangs wie im falschen Film. „Als ich zum ersten Mal in die Klasse kam, glaubten alle, ich sei der neue Lehrer“, lacht er. Doch schon bald wurde aus dem älteren Mitschüler der „Klassenpapa“. Bei Problemen kamen die Jungen gerne zu ihm, schließlich brachte er schon jede Menge Lebens- und Berufserfahrung mit. „Wenn mein Papa das gewusst hätte, hätte er runter gelacht“, so Karner wehmütig. Denn dieser ist in der Zwischenzeit leider verstorben.
Wohnmobil statt warmes Internatsbett
Auch das Internatsleben gestaltete sich etwas anders: Während seine jungen Kollegen im Lehrlingswohnheim untergebracht waren, schlief Christian in seinem Wohnmobil am Campingplatz. Mit Heizung zwar, aber bei bis zu minus 15 Grad im Winter trotzdem eine Herausforderung. „Wenn um zwei Uhr früh das Gas ausgeht, wird es ungemütlich“, erinnert er sich schmunzelnd.
Gesellenprüfung mit Auszeichnung bestanden
Doch der Einsatz hat sich gelohnt: Anfang Oktober 2026 bestand Karner seine Gesellenprüfung mit Auszeichnung. Und das, obwohl manche Prüfer jünger waren als er! Heute arbeitet er im Familienbetrieb, erledigt Büroarbeiten und ist auch selbst bei Kehrarbeiten, Abgasmessungen und Feuerbeschauen unterwegs.
Den Betrieb übernehmen möchte er allerdings nicht. Diese Aufgabe soll künftig sein Neffe übernehmen, der bereits als Meister im Unternehmen tätig ist.
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