Mit 52 Jahren Gesellenprüfung zum Rauchfangkehrer

Bereits Opa, Papa, Bruder und Neffe waren bzw. sind Rauchfangkehrer

1945 gründete sein Opa den Betrieb, später übernahm ihn sein Vater, danach sein älterer Bruder. Christian, der sechs Jahre jünger ist, besuchte die HTL für Hochbau. Wo er auch 1994 maturierte.

Doch nun brauchte sein Bruder Unterstützung im Rauchfangkehrer-Büro und machte ihm ein Angebot: Er konnte im Familienbetrieb einsteigen, musste dafür allerdings noch die Lehre zum Rauchfangkehrer absolvieren.