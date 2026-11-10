Wo Alarmglocken läuten | Ernüchterungen

Ernüchterungen. Warum sollte bei einer Monsterkonferenz, an der Vertreter aus aller Welt (außer den USA, die hat Klimaleugner Donald Trump abgemeldet) teilnehmen, mehr herauskommen, als wenn sich drei Parteien, die Österreich regieren sollen, nicht einig werden? Wobei der Hut dort wie da brennt. Beim Klima längst lichterloh: Jahr für Jahr neue Temperaturrekorde, Jahr für Jahr mehr Hitzetote, gleichzeitig immer weniger Niederschläge. Die Gletscher gehen verloren, nicht nur Österreich trocknet aus. Und regnet es doch einmal, dann häufig in unfassbaren Mengen mit schweren Schäden für Natur, Tier und Mensch. Nach all den Ernüchterungen, welche die jährlichen Weltklimakonferenzen zuletzt der Menschheit beschert haben, wäre eine „COP der Umsetzung“ ein Erfolg. Daran zu glauben – siehe unsere Erfahrungen mit dem österreichischen „Herbst der Ergebnisse“ – es fällt schwer.