Leonardo-Jets fürs Bundesheer: Ankauf fixiert

Der Ankauf von zwölf Leonardo-Jets als Nachfolge für die ausgemusterten Saab 105 ist unter Dach und Fach – die beteiligten Ministerien bestätigten, was die „Krone“ bereits berichtete. Zuletzt war parallel an Details für den Kauf und industrielle Kooperationen verhandelt worden, nun sind alle Verträge mit Italien unterschrieben.
Der Stückpreis liegt bei rund 80 Mio. Euro. Für das gesamte Paket – inklusive Bewaffnung, Munition, Wartung und Ausbildung – zahlt Österreich rund 1,5 Mrd. Euro. Geliefert werden sollen die neuen Flugzeuge im Jahr 2028. Stationiert werden sie in Linz-Hörsching.
Pilotenausbildung in Österreich
Mit der Entscheidung für die Leonardo-Jets bleibt das Bundesheer seiner Zwei-Flotten-Strategie treu und kann damit die Ausbildung Piloten zur Gänze in Österreich durchführen. Seit dem Ausscheiden der Saab wurde die Kampfpiloten-Ausbildung zwischenzeitlich nach Italien und Deutschland ausgelagert.
„Der Ankauf von zwölf Leonardo M-346-FA ist abgeschlossen“, freuten sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP): „Dieses Government-to-Government-Geschäft bringt mehr Sicherheit und wertvolle industrielle Kooperationen für Österreich.“ Neben dem Kauf wurde nämlich mit den Italienern ein Abkommen für wirtschaftliche Kooperationen abgeschlossen.
Gegengeschäfte im Wert von 400 Mio. Euro
Paktiert wurden zwischen Österreich und Italien Industriekooperationen mit einem Volumen von 400 Millionen Euro. Betreffen sollen sie die Bereiche Luftfahrttechnik, Zulieferindustrie, Digitalisierung und sicherheitsrelevante Forschung. Das Abkommen wahre heimische Sicherheitsinteressen und sei im Einklang mit den Regeln des europäischen Binnenmarkts, hieß es.
Mögliche Kooperationsbereiche sind die gemeinsame Produktentwicklung von Leonardo und österreichischen Hightech-Unternehmen, die Beteiligung heimischer Betriebe an Wartung, Software, Ausbildung und Systemintegration sowie gemeinsame Forschungsprojekte etwa im Bereich Luftfahrt, Simulation, Materialtechnologie und Sensorik. So soll Steuergeld in Form von Wertschöpfung nach Österreich zurückfließen, betonten Tanner und Hattmannsdorfer.
Wichtiger Teil des Aufbauplans 2032+
„Wir haben umgesetzt, was wir angekündigt haben“, so Tanner. Die Leonardo-Jets stärkten die Luftstreitkräfte „wesentlich“. Der Ankauf diene nicht nur dem Schutz der Neutralität und der Bevölkerung, die zweisitzigen Jets könnten auch als Trainingsgeräte eingesetzt werden, was ein „wichtiges Kriterium“ dieser Beschaffung gewesen sei, betonte Tanner. Zudem seien sie ein „wichtiger Teil des Aufbauplans 2032+“. Diesen werde man weiter „Schritt für Schritt in der nötigen Konsequenz“ abarbeiten, so die Verteidigungsministerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.