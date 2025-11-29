Leonardo-Jets fürs Bundesheer: Ankauf fixiert

Wichtiger Teil des Aufbauplans 2032+

„Wir haben umgesetzt, was wir angekündigt haben“, so Tanner. Die Leonardo-Jets stärkten die Luftstreitkräfte „wesentlich“. Der Ankauf diene nicht nur dem Schutz der Neutralität und der Bevölkerung, die zweisitzigen Jets könnten auch als Trainingsgeräte eingesetzt werden, was ein „wichtiges Kriterium“ dieser Beschaffung gewesen sei, betonte Tanner. Zudem seien sie ein „wichtiger Teil des Aufbauplans 2032+“. Diesen werde man weiter „Schritt für Schritt in der nötigen Konsequenz“ abarbeiten, so die Verteidigungsministerin.