„Tirol braucht Bauwende“: Fokus auf Sanierungen

Die geltenden Vorgaben zu Baumasse und Abständen erschwerten Aufstockungen und machten zusätzlichen Wohnraum unnötig teuer. „Eine echte Umbauordnung muss Aufstockungen erleichtern, vom Mehrparteienhaus bis zum Supermarkt und Gewerbebau.“ Das Potenzial zeige eine Beispielrechnung: „Würde jeder vierte der über 400 Lebensmittelmärkte in Tirol ein zusätzliches Geschoß erhalten, könnten dort rund 1000 Wohnungen entstehen. Das wäre Wohnraum für etwa 2500 Menschen, ohne dafür neue Flächen zu verbrauchen. Es wäre also viel möglich, wenn man sich traut, auch mutige Schritte zu setzen“, so Riedlsperger und Toferer.