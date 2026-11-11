„Tirol braucht Bauwende“: Fokus auf Sanierungen

Vor wenigen Wochen kündigte LH Anton Mattle einen großen Wurf in der Bau- und Raumordnung an. Der Entwurf geht den Tiroler Neos aber zu wenig weit: „Solange die Vorgaben zur Baumasse und zur behutsamen Nachverdichtung nicht optimal geregelt sind, sind Maßnahmen in der Sanierung und Revitalisierung nicht attraktiv genug.“
Neos-LA Susanna Riedlsperger und der Innsbrucker Architekt Mario Toferer forderten gestern neben einer rigorosen Entbürokratisierung eine bessere Förderung von Sanierungen und mehr Wohnraum auf bestehenden Gebäuden. „Der Bestand ist bereits erschlossen: Straße, Kanal, Wasser und Strom sind vorhanden. Trotzdem verhindern komplizierte Regeln vielerorts, dass bestehende Gebäude sinnvoll erweitert und revitalisiert werden“, erläuterte Architekt Toferer.
Tirol braucht eine Bauwende: Bestand vor Abriss, Aufstockung vor Versiegelung und klare Schutzziele statt immer neuer Hürden.
Neos-LA Riedlsperger und Architekt Toferer
Die geltenden Vorgaben zu Baumasse und Abständen erschwerten Aufstockungen und machten zusätzlichen Wohnraum unnötig teuer. „Eine echte Umbauordnung muss Aufstockungen erleichtern, vom Mehrparteienhaus bis zum Supermarkt und Gewerbebau.“ Das Potenzial zeige eine Beispielrechnung: „Würde jeder vierte der über 400 Lebensmittelmärkte in Tirol ein zusätzliches Geschoß erhalten, könnten dort rund 1000 Wohnungen entstehen. Das wäre Wohnraum für etwa 2500 Menschen, ohne dafür neue Flächen zu verbrauchen. Es wäre also viel möglich, wenn man sich traut, auch mutige Schritte zu setzen“, so Riedlsperger und Toferer.
Die von LH Anton Mattle vor Kurzem angekündigte Reform der Bau- und Raumordnung sei „kein großer Wurf“: Sie bringe „nur Anpassungen und einzelne Erleichterungen. Das kann man auch anerkennen. Der Entwurf lässt die großen Hindernisse beim Bauen und Umbauen aber weitgehend bestehen“.
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