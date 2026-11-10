Megaprojekt im Inntal: Nun sind Details fixiert

Mehr als 1000 Gebäude geschützt

Wie berichtet geht es um 17 Kilometer „lineare Schutzmaßnahmen“ (Dämme) und drei große Retentionsräume, die 8 Millionen m³ ausufernde Fluten aufnehmen können. 806 Häuser, 224 Gewerbebetriebe, 26 öffentliche Gebäude und 260 Hektar Bauland werden geschützt. „Jahrhundertprojekt“ ist wohl nicht übertrieben. Ursprünglich ging man von 250 bis 300 Millionen Euro Gesamtkosten aus.