Megaprojekt im Inntal: Nun sind Details fixiert

Hunderte Millionen Euro soll der Hochwasserschutz zwischen Brixlegg und Angath kosten. Nun ist die Detailplanung fertig und beginnend mit Kundl kann sich die Bevölkerung informieren. Sind die größten Debatten vorbei – oder beginnen sie erst?
Was passiert in meinem Ort, was mit meinem Feld? Beginnend am Dienstag im Kundler Gemeindesaal werden nun die Detailplanungen für den Hochwasserschutz Unteres Unterinntal vorgestellt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Widerstand aufflammt oder die Lösungen für strittige Punkte auf breite Akzeptanz stoßen.
Mehr als 1000 Gebäude geschützt
Wie berichtet geht es um 17 Kilometer „lineare Schutzmaßnahmen“ (Dämme) und drei große Retentionsräume, die 8 Millionen m³ ausufernde Fluten aufnehmen können. 806 Häuser, 224 Gewerbebetriebe, 26 öffentliche Gebäude und 260 Hektar Bauland werden geschützt. „Jahrhundertprojekt“ ist wohl nicht übertrieben. Ursprünglich ging man von 250 bis 300 Millionen Euro Gesamtkosten aus.
Verbandsobmann betont: „Faire Lösungen finden“
In den nächsten Monaten, so hieß es jedoch, müsse der Wasserverband die Schätzungen gemeinsam mit den Förderstellen aktualisieren. Dann werde die Öffentlichkeit informiert.
Abseits der Kosten geht es um die technischen Eingriffe und ihre Folgen. „Es ist uns ein großes Anliegen, mit betroffenen Grundeigentümern faire und nachvollziehbare Lösungen zu finden“, hofft Wasserverbands-Obmann und Wörgl-Bürgermeister Michael Riedhart auf weitgehenden Konsens. Unter anderem sind Sprechstunden für Eigentümer geplant.
Wir haben die technischen Lösungen bis ins Detail ausgearbeitet, ihre Auswirkungen umfassend untersucht und die Planungen in zahlreichen Bereichen optimiert.
Paul Koller, Geschäftsführer Wasserverband
Bild: Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal
Auf strittige Fragen ging man umfassend ein, um die Konfliktfelder so gering wie möglich zu halten.
Neben den sieben Gemeinden entlang des Inns sind weitere Institutionen im 2019 gegründeten Wasserverband, konkret die Tiwag, die Asfinag, die ÖBB sowie die Tiroler Landesstraßenverwaltung.
Nach der Planausstellung in Kundl geht es damit in anderen Gemeinden weiter: am 13. 11. in Kramsach (Volksspielhaus, 15 bis 18 Uhr); am 17.11. in Wörgl (Komma, 17 bis 20 Uhr) und am 20. 11. in Rattenberg (Malerwinkel, 15 bis 18 Uhr).
Die weiteren Schritte: Noch im ersten Halbjahr 2027 sollen sämtliche Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Wann letztlich die Bagger auffahren, ist noch nicht genau absehbar.
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