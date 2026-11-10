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Hochwasserschutz

Megaprojekt im Inntal: Nun sind Details fixiert

Tirol
10.11.2026 19:00
In Kundl startete am Dienstag die Präsentation der Pläne, in anderen Gemeinden folgt dies ...
In Kundl startete am Dienstag die Präsentation der Pläne, in anderen Gemeinden folgt dies zeitnah.(Bild: Clavis)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Hunderte Millionen Euro soll der Hochwasserschutz zwischen Brixlegg und Angath kosten. Nun ist die Detailplanung fertig und beginnend mit Kundl kann sich die Bevölkerung informieren. Sind die größten Debatten vorbei – oder beginnen sie erst?

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Was passiert in meinem Ort, was mit meinem Feld? Beginnend am Dienstag im Kundler Gemeindesaal werden nun die Detailplanungen für den Hochwasserschutz Unteres Unterinntal vorgestellt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Widerstand aufflammt oder die Lösungen für strittige Punkte auf breite Akzeptanz stoßen.

Mehr als 1000 Gebäude geschützt
Wie berichtet geht es um 17 Kilometer „lineare Schutzmaßnahmen“ (Dämme) und drei große Retentionsräume, die 8 Millionen m³ ausufernde Fluten aufnehmen können. 806 Häuser, 224 Gewerbebetriebe, 26 öffentliche Gebäude und 260 Hektar Bauland werden geschützt. „Jahrhundertprojekt“ ist wohl nicht übertrieben. Ursprünglich ging man von 250 bis 300 Millionen Euro Gesamtkosten aus.

(Bild: Krone KREATIV)

Verbandsobmann betont: „Faire Lösungen finden“
In den nächsten Monaten, so hieß es jedoch, müsse der Wasserverband die Schätzungen gemeinsam mit den Förderstellen aktualisieren. Dann werde die Öffentlichkeit informiert.

Abseits der Kosten geht es um die technischen Eingriffe und ihre Folgen. „Es ist uns ein großes Anliegen, mit betroffenen Grundeigentümern faire und nachvollziehbare Lösungen zu finden“, hofft Wasserverbands-Obmann und Wörgl-Bürgermeister Michael Riedhart auf weitgehenden Konsens. Unter anderem sind Sprechstunden für Eigentümer geplant.

Zitat Icon

Wir haben die technischen Lösungen bis ins Detail ausgearbeitet, ihre Auswirkungen umfassend untersucht und die Planungen in zahlreichen Bereichen optimiert.

Paul Koller, Geschäftsführer Wasserverband

Bild: Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal

Auf strittige Fragen ging man umfassend ein, um die Konfliktfelder so gering wie möglich zu halten.

  • Grundwasser und Ökologie: Auch bei Flutung der Retentionsräume in Kramsach, Radfeld/Kundl und Angath sollen Auswirkungen auf das Grundwasser verhindert werden. Am Inn und seinen Ufern sind bessere Lebensräume für Fauna und Flora vorgesehen.
  • Böden: Die derzeitige Qualität wurde – auch mit Bohrungen – umfangreich dokumentiert. „Für jeden einzelnen Grundeigentümer erstellen wir individuelle Unterlagen“, sichert Paul Koller, Geschäftsführer des Wasserverbandes, zu. Eine Muster-Vereinbarung, erstellt mit Experten der LK Tirol, soll alle Rechte und Pflichten beinhalten
  • Landwirtschaftliche Nutzung: Möglichst viele Flächen sollen weiter wie üblich bewirtschaftet werden können. Dammböschungen haben daher nur eine kleine Neigung von 1:10. Allerdings können Einschränkungen (Statik, Erosionssicherungen, Drainagen) auftreten. Ein umfangreiches Entschädigungsmodell wurde dafür ausgearbeitet.

Neben den sieben Gemeinden entlang des Inns sind weitere Institutionen im 2019 gegründeten Wasserverband, konkret die Tiwag, die Asfinag, die ÖBB sowie die Tiroler Landesstraßenverwaltung.

Nach der Planausstellung in Kundl geht es damit in anderen Gemeinden weiter: am 13. 11. in Kramsach (Volksspielhaus, 15 bis 18 Uhr); am 17.11. in Wörgl (Komma, 17 bis 20 Uhr) und am 20. 11. in Rattenberg (Malerwinkel, 15 bis 18 Uhr).

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Die weiteren Schritte: Noch im ersten Halbjahr 2027 sollen sämtliche Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Wann letztlich die Bagger auffahren, ist noch nicht genau absehbar.

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