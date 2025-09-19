Hochwasserschutz im Inntal einen Schritt näher

Darin sind nicht nur Entschädigungen geregelt, sondern auch Zuständigkeiten und rechtliche Fragen im Fall des Falles sowie mögliche Tauschflächen, wenn etwa Bauern bei einem Hochwasser alles zu verlieren drohen, weil ihre Felder als Retentionsraum überflutet werden. „Mit dieser Vereinbarung schaffen wir den Ausgleich zwischen Schutz vor Hochwasser und dem Schutz der Existenz für landwirtschaftliche Betriebe“, zeigt sich Hechenberger zufrieden mit dem Ergebnis.