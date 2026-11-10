Studierende wollen nicht mehr in Baden büffeln

Fall für Gleichberechtigunskommission

All das hänge scheinbar auch mit dem Streit um den Chefsessel der Uni zusammen. Eigentlich war Polz vom Hochschulrat schon ausgewählt worden. Rektor wurde aber Bernd Langenseiner. „Wenn sie es wird, dann gibt es nur Probleme“, sollen Professoren auch in Vorlesungen gesagt haben. Eines Tages fand Edda Polz eine „Intrigen-Liste“, auf der genau stand, wie man ihr den Rektorenposten verunmöglichen sollte. Diese liegt nun bei der Gleichberechtigungskommission.