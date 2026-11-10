Studierende wollen nicht mehr in Baden büffeln

Der Konflikt zwischen vorigem und neuem Rektorat an der Hochschule werde Studenen zufolge auch oft an ihnen ausgelassen. Mit „teils wirren Machtspielen“.
Lehrer braucht das Land! Viele von ihnen werden an der Pädagogischen Hochschule in Baden ausgebildet. Studierende berichten nun von teils fragwürdigen Beurteilungsmethoden, die dort seit rund zwei Jahren für Unmut sorgen. „Ich habe oft das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht um meine Note geht“, berichtet eine junge Studentin, die an der PH studiert.
Auch weil die Situation so angespannt ist an der Hochschule, möchte sie anonym bleiben. Ein Beispiel, das sie der „Krone“ erzählt: wer Volksschullehramt studiert, muss auch ein Musikinstrument können, Prüfungen dazu gibt es mehrmals im Jahr. Dazu gebe es ein freiwilliges Musikcamp, wo Studierende lernen, wie sie die Lieder bei der Prüfung spielen sollen- teilweise mit anderen Akkorden. Wer nicht dabei sein kann, gehe quasi blind in die Prüfung.
„Oder im Kunstunterricht habe ich einmal eine Fünf erhalten, weil ich bei einem Ausflug gefehlt habe“, erzählt die Studentin. „Dieser war aber nicht verpflichtend.“ Das Fach müsse sie deshalb nun wiederholen „Es ist rechtlich nicht erlaubt, dass Prüfungsmodalitäten verheimlich werden“, betont die ehemalige Vizerektorin Edda Polz, die mehrere Fälle wie diesen kennt.
Fall für Gleichberechtigunskommission
All das hänge scheinbar auch mit dem Streit um den Chefsessel der Uni zusammen. Eigentlich war Polz vom Hochschulrat schon ausgewählt worden. Rektor wurde aber Bernd Langenseiner. „Wenn sie es wird, dann gibt es nur Probleme“, sollen Professoren auch in Vorlesungen gesagt haben. Eines Tages fand Edda Polz eine „Intrigen-Liste“, auf der genau stand, wie man ihr den Rektorenposten verunmöglichen sollte. Diese liegt nun bei der Gleichberechtigungskommission.
Da die Anwesenheitspflicht in der Vergangenheit oft Anlass zu Diskussionen gegeben hat, hat das neue Rektorat eine entsprechende Empfehlung veröffentlicht.
Rektorat PH Baden
Die „Ombudsstelle“ auf der Uni, wo Studenten Konflikte mit Lehrenden deponieren konnten, wurde kürzlich unter neuer Führung abgeschafft. „Wir möchten aber eine wertschätzende Kommunikation mit den Studierenden „, heißt es aus dem Rektor-Büro. Könne man das Studium aber nicht mit der Arbeit an einer Schule vereinen, würde sie und viele andere nach Wien wechseln, sagt die betroffene Studentin. Ziehen Studenten weg, droht ein „Brain Drain“, sagt Polz- zu Deutsch: der Abfluss von Wissen.
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