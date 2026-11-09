Festnahme nach Polizei-Großeinsatz bei Imbiss-Bude

Großeinsatz der Salzburger Polizei! Zu einem Imbiss-Laden in der Ignaz Harrer Straße wurden mehrere Einheiten gerufen. Auch das Rote Kreuz war mit einem Notarzt und Sanitätern vor Ort. Wie sich herausstellte, kam es in dem Lokal zu einer Schlägerei. Eine Person wurde festgenommen ...