Festnahme nach Polizei-Großeinsatz bei Imbiss-Bude

Großeinsatz der Salzburger Polizei! Zu einem Imbiss-Laden in der Ignaz Harrer Straße wurden mehrere Einheiten gerufen. Auch das Rote Kreuz war mit einem Notarzt und Sanitätern vor Ort. Wie sich herausstellte, kam es in dem Lokal zu einer Schlägerei. Eine Person wurde festgenommen ...
Gegen 21 Uhr am Montagabend schrillten bei der Salzburger Polizei die Alarmglocken. In der Ignaz Harrer Straße brach eine Schlägerei aus. Mit mehreren Fahrzeugen eilten die Einheiten zum Tatort. Auch die Rettung wurde alarmiert.
Wie sich vor Ort herausstellte, kam es in einem Imbisslokal zu einer Schlägerei – der ursprüngliche Notruf deutete laut Polizei auf eine schlimmere Prügelei mit mehreren Beteiligten hin. Vor Ort stellte sich heraus, dass nur wenige Menschen beteiligt waren. Genauere Umstände sind bislang keine bekannt.
Es dürfte zumindest eine verletzte Person geben. Ein Beteiligter wurde festgenommen. Die Polizei brachte die Situation rasch unter Kontrolle.
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