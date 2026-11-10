Relief for Households
Government Eliminates Green Surcharge on Electricity Bills
Good news for local households. After the electricity surcharge was significantly reduced this year, the government will completely eliminate the green energy surcharge next year. This will save the average household 53 euros per year.
To lower high electricity costs, policymakers decided last year to to lower the electricity surcharge from 1.5 cents per kilowatt-hour (kWh) to 0.1 cents for households and to 0.82 cents for businesses, as well as to reduce the renewable energy subsidy for this year. However, since the reduced electricity surcharge is limited to one year, prices are likely to rise again in 2027.
Households save an average of 53 euros per year
In light of persistently high energy costs, measures are now being taken to counteract this trend. Specifically, there are plans to completely suspend the renewable energy subsidy and the flat-rate subsidy in 2027. This will save the average household with 3,500 kWh of electricity consumption 53 euros per year—three euros more than this year’s relief from the lower electricity tax. For a large industrial company, this can mean as much as half a million euros less in energy costs.
“Affordable energy is crucial in the fight against inflation. Our measures are working: Electricity prices have fallen by about ten percent and are curbing inflation. We want to continue on this path. That is why we intend to set both subsidy levies to zero in 2027. This will ease the burden on people, lower costs for our businesses, and strengthen jobs in Austria,” says Minister of Economic Affairs Wolfgang Hattmannsdorfer. NEOS energy spokesperson Karin Doppelbauer shares this view: “We’re now ensuring that households and businesses will pay less for their electricity next year.”
Flexibility Thanks to Well-Funded “Climate Subsidy Funds”
The reduction is possible because the “climate funding pools” can adequately cover current subsidy needs, giving policymakers more leeway. At the same time, however, efforts are also underway to further curb grid costs, adds State Secretary Elisabeth Zehetner.
The measure is set to be voted on in Parliament on November 17. A two-thirds majority is required for its passage.
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