Government Eliminates Green Surcharge on Electricity Bills

Households save an average of 53 euros per year

In light of persistently high energy costs, measures are now being taken to counteract this trend. Specifically, there are plans to completely suspend the renewable energy subsidy and the flat-rate subsidy in 2027. This will save the average household with 3,500 kWh of electricity consumption 53 euros per year—three euros more than this year’s relief from the lower electricity tax. For a large industrial company, this can mean as much as half a million euros less in energy costs.