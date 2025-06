Tiroler fischen auf Philippinen nach Pflegekräften

„Bereits seit mehr als 30 Jahren gibt es eine gute Zusammenarbeit im Pflegebereich mit den Philippinen. Damals kamen 100 Filipinas nach Tirol, um in Pflegeheimen, Krankenhäuser, etc. – zu arbeiten“, erklärt Traweger. Zu diesem Zeitpunkt schaffte die Politik jene Rahmenbedingungen, die notwendig waren, die Pflegekräfte rasch legal nach Österreich zu bringen und abgesicherte Arbeitsverträge zu gewährleisten. „Die gut ausgebildeten Pflegekräfte aus den Philippinen konnten rasch in Tirol Fuß fassen, deutsch lernen und sich gut in die Gesellschaft integrieren. In den letzten Jahren gingen die Arbeitskräfte im Pflegebereich in Pension, was den allgemeinen Pflegenotstand noch zusätzlich verschärfte“, so Traweger.