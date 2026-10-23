20-Jähriger raste mit 128 km/h durch die Stadt

Rote Ampeln, gefährliche Überholmanöver und zeitweise sogar ausgeschaltetes Licht: Ein 20-Jähriger flüchtete in Wiener Neustadt (Niederösterreich) vor der Polizei. Bei erlaubten 50 km/h erreichte er Tempo 128. An seiner Wohnadresse war Schluss: Führerschein und Auto wurden ihm vorläufig abgenommen.
Zunächst driftete er auf einem Parkplatz, dann raste er vor der Polizei davon: Ein 20-Jähriger aus Wiener Neustadt wollte sich am Mittwochabend einer Fahrzeugkontrolle entziehen. Es folgte eine höchst gefährliche Flucht durch die Allzeit Getreue.
Beamte der Verkehrsinspektion hatten den jungen Mann gegen 21.55 Uhr beim Driften beobachtet und wollten ihn anhalten. Doch der Lenker fuhr davon, die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.
Bei Rot weiter und Licht ausgeschaltet
Bei erlaubten 50 km/h stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von 128 km/h fest. Der 20-Jährige fuhr über rote Ampeln und setzte riskante Überholmanöver. Stellenweise schaltete er während der Fahrt auch die Fahrzeugbeleuchtung aus.
Schließlich konnten die Polizisten den Mann an seiner Wohnadresse kontrollieren. Sie nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmten vorläufig seinen Pkw.
Der 20-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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