Fischotter-Abschüsse: Tierschützer schlagen Alarm

„Mit pauschalen Tötungsfreigaben für streng geschützte Fischotter untergraben die Bundesländer das EU-Artenschutzrecht.“ Zu diesem Schluss kommen die Tierschützer des WWF Österreich. Demnach erlauben vier Länder im Rahmen ihrer Kontingente die Tötung von insgesamt bis zu 186 Fischottern pro Jahr, ohne die Fälle einzeln behördlich zu prüfen. In den Salzburger „Freizonen“ sind darüber hinaus weitere Tötungen ohne zahlenmäßige Obergrenze zulässig.