Fischotter-Abschüsse: Tierschützer schlagen Alarm

Knapp 4000 Fischotter leben in Österreich in freier Wildbahn. Die Tierschützer des WWF schlagen dennoch Alarm. Denn: Die vielen genehmigten Abschüsse der Tiere – auch in Salzburg – würden den EU-Schutzverordnungen widersprechen.
„Mit pauschalen Tötungsfreigaben für streng geschützte Fischotter untergraben die Bundesländer das EU-Artenschutzrecht.“ Zu diesem Schluss kommen die Tierschützer des WWF Österreich. Demnach erlauben vier Länder im Rahmen ihrer Kontingente die Tötung von insgesamt bis zu 186 Fischottern pro Jahr, ohne die Fälle einzeln behördlich zu prüfen. In den Salzburger „Freizonen“ sind darüber hinaus weitere Tötungen ohne zahlenmäßige Obergrenze zulässig.
Salzburg erlaubt jährlich 30 Fischotter-Tötungen. In zusätzlichen Freizonen entfällt diese Obergrenze, vom Land begründet mit fischökologischem Monitoring. Der WWF kritisiert die unbegrenzten Eingriffe: „Mit dem Fischotter wird ein natürlicher Bestandteil des Gewässerökosystems pauschal zum Schadensverursacher abgestempelt und zum Abschuss freigegeben. Direkte Abschüsse von November bis Mitte Februar können zudem Muttertiere treffen. Damit ist das Überleben ihrer Jungen gefährdet, die bis zu 14 Monate auf ihre Mutter angewiesen sind.“
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