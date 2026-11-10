Alarm! Mozarts Geburtshaus musste evakuiert werden

Alarm in der Salzburger Altstadt! Mit Blaulicht rückte die Feuerwehr in die enge Fußgängerzone in der Getreidegasse aus. Ausgerechnet in Mozarts Geburtshaus wurde der Alarm ausgelöst. Zahlreiche Besucher des Museums und Kunden des Supermarktes mussten das Gebäude rasch verlassen.
Ausgelöst wurde der Brandmelder am Dienstag gegen 11.45 Uhr. „Dieser schlägt auch akustisch Alarm. Das Personal hat die Räumung im Museum durchgeführt. Diese hat gut funktioniert“, sagt Einsatzleiter Michael Hierl von der Salzburger Berufsfeuerwehr zur „Krone“.
Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brandmelder bei Bauarbeiten ausgelöst worden war. „In der Stadt gibt es gut 500 solcher Anlagen. Wir werden regelmäßig alarmiert“, so Hierl. Dennoch sei es besser, zu oft als zu selten auszurücken.
„Die Anfahrt durch die Fußgängerzone ist herausfordernd“, erzählt der Einsatzleiter und ergänzt: „Aber unsere Autos sind gut hörbar.“ Am Dienstag habe das Zusammenspiel mit den Passanten gut funktioniert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auch ein Brand konnte nicht festgestellt werden.
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