Videos zeigen Ausmaß des Drogenterrors in Mexiko

Die Wut der Bandenmitglieder richtete sich vor allem auf die zivile Infrastruktur. Insbesondere wurden Supermärkte und Tankstellen gezielt in Visier genommen und niedergebrannt. Wie lange der Terror im Zuge der Tötung von „El Mencho“ – so kurz vor der Fußball-WM – im Land anhält, kann nicht abgeschätzt werden.