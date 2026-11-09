Vandale nimmt bei Auto Seitenspiegel ins Visier

Großer Ärger für einen Autobesitzer in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein! Ein Vandale nahm sein Fahrzeug ins Visier und machte sich an den Seitenspiegeln zu schaffen. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.
Zugeschlagen hat der unbekannte Vandale zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Ins Visier nahm er einen Pkw in Söll, der vor einem Mehrparteienhaus abgestellt war.
Höhe des Sachschadens noch unklar
„Der Täter riss beide Seitenspiegel ab und verursachte dadurch einen erheblichen Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Vom Vandalen fehlt bis dato jede Spur.
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