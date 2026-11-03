Unbekannte zerkratzten und demolierten Pkw

Vandalen trieben in der Nacht auf Dienstag in Osttirol ihr Unwesen: Auf einem Parkplatz in Lienz wurde ein abgestelltes Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch gegen eine Fahrzeugtür dürften die Täter mit voller Wucht getreten haben. Der Schaden ist beträchtlich.
Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Pkw in Lienz. Unbekannte Täter machten sich zwischen Montag, etwa 16 Uhr, und Dienstag, etwa 7.20 Uhr, an seinem abgestellten Fahrzeug zu schaffen.
Mit spitzem Gegenstand am Werk
Der Wagen war auf einem Parkplatz am Auenweg abgestellt. Dort zerkratzten die bislang unbekannten Täter die Karosserie mit einem spitzen Gegenstand. Doch damit nicht genug: Vermutlich durch heftige Fußtritte wurde auch die hintere linke Fahrzeugtür beschädigt.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte sich laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter 059133 7230 zu melden.
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