Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herausfordernder Fluss

Thaya: Ein Leben zwischen Sintflut und Rinnsal

Niederösterreich
08.11.2026 13:00
Ein Fluss, zwei Extreme: Die Thaya präsentierte sich noch 2024 als „reißendes Meer“ und jetzt ...
Ein Fluss, zwei Extreme: Die Thaya präsentierte sich noch 2024 als „reißendes Meer“ und jetzt 2026 als kleines Bächchen im November.(Bild: Lisa Dyk)
Porträt von René Denk
Porträt von Mark Perry
Von René Denk und Mark Perry

Nach dem Hochwasser 2024 entwickelte sich seit dem Herbst des Vorjahres eine noch nie dagewesene Wassernot an der Lebensader. Niedrigste Pegelstände seit mehr als einem halben Jahr in der Thaya bei Raabs: eine historisch beispiellose Trockenperiode.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Naturkatastrophe jagt die nächste. Nur im Unterschied zum Hochwasser 2024 kam diese ruhig, leise und langsam und nahm ihren Ausgang bereits im Herbst 2025. Anhaltende Trockenheit im Herbst und ein besonders schneearmer Winter waren Wegbereiter für die „dürre“ Ausgangslage im heurigen Jahr. Die Situation sollte sich weiter drastisch bis zur Hitzewelle im Sommer zuspitzen. Und bis jetzt hält die fatale Situation bei vielen Flüssen im Land an. Entlang der Thaya im Waldviertel spricht man inzwischen von einer historisch beispiellosen Trockenperiode. „Das Ökosystem der Thaya steht vor einer chronischen Austrocknung“, sieht Fischereiaufseher Reinhard Bentz die Stabilität des gesamten Flusssystems nachhaltig schwer bedroht.

„Krone“-Chef vom Dienst René Denk beim Termin am Fluss.
„Krone“-Chef vom Dienst René Denk beim Termin am Fluss.(Bild: Attila Molnar)
Lisa Dyk zeigt der „Krone“, wie dramatisch die Situation mit der ausbleibenden Energie- ...
Lisa Dyk zeigt der „Krone“, wie dramatisch die Situation mit der ausbleibenden Energie- produktion tatsächlich ist.(Bild: Attila Molnar)
Der Strom muss zugekauft werden.
Der Strom muss zugekauft werden.(Bild: Attila Molnar)
Niedrigste Pegelstände seit mehr als einem halben Jahr in der Thaya bei Raabs.
Niedrigste Pegelstände seit mehr als einem halben Jahr in der Thaya bei Raabs.(Bild: Attila Molnar)
Stadtchef Franz Fischer und Lisa Dyk stehen am Thaya-Fluss vor dem Kleinwasserkraftwerk, das ...
Stadtchef Franz Fischer und Lisa Dyk stehen am Thaya-Fluss vor dem Kleinwasserkraftwerk, das seit Monaten stillsteht.(Bild: Attila Molnar)
So präsentierte sich die Thaya beim Hochwasser 2024.
So präsentierte sich die Thaya beim Hochwasser 2024.(Bild: Lisa Dyk)

Öko-Kraftwerke stehen seit vielen Monaten still
Als historische Lebensader einer ganzen Region haben sich einst auch viele Mühlen entlang der Thaya gegründet. So wie die „Erste Raabser Walzmühle“ der Familie Dyk. „Bis 1881 wurde die Mühle von der Herrschaft betrieben, dann kaufte die Familie sie dieser ab“, erzählt Chefin Lisa Dyk die Geschichte des heute hochmodernen Kleinwasserkraftwerks, das sie in Raabs an der Thaya betreibt. Dieses wurde auch als Teil des Hochwasserschutzes mitkonzipiert und sorgte dort dafür, 2024 noch schlimmere Flutschäden zu verhindern. Die kleine Mühle, die das Ökokraftwerk versorgt, ist im Qualitätssegment beheimatet und verarbeitet feinstes Bio- und Demeter-Mehl.

Lesen Sie auch:
In Dürnkrut stiegen die Wassermassen enorm an (Archivbild).
Krone Plus Logo
March-Hochwasser 2006
Grüne Wälle sollen vor Hochwasser schützen
02.04.2026

Strom muss teuer gekauft werden
Gerade der umweltbewusste und nachhaltige Gedanke bewegte Lisa Dyk zur Modernisierung des Kleinwasserkraftwerks. Wegen des äußerst geringen Pegelstands können aber die Öko-Kraftwerke entlang der Thaya seit dem Frühjahr so gut, wie keinen Funken Energie produzieren. Das setzt der kleinen Waldviertler Mühle natürlich auch finanziell schwer zu, denn der sonst umweltfreundlich erzeugte Strom muss nun teuer zugekauft werden. Dürre-Hilfen, wie es bei Landwirten zum Teil gibt, bleiben hier komplett aus. Außerdem zählt Dürre bei Kleinwasserkraftwerken rechtlich nicht als versicherbares Risiko, weshalb man sich dagegen auch nicht absichern hätte können. „Wir beißen da durch und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit eigener umweltfreundlicher Energie mahlen können“, zeigt sich Lisa Dyk im Gespräch mit der „Krone“ hoffnungsvoll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.11.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.076 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
124.611 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
96.168 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1352 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
966 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf