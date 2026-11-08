Thaya: Ein Leben zwischen Sintflut und Rinnsal

Strom muss teuer gekauft werden

Gerade der umweltbewusste und nachhaltige Gedanke bewegte Lisa Dyk zur Modernisierung des Kleinwasserkraftwerks. Wegen des äußerst geringen Pegelstands können aber die Öko-Kraftwerke entlang der Thaya seit dem Frühjahr so gut, wie keinen Funken Energie produzieren. Das setzt der kleinen Waldviertler Mühle natürlich auch finanziell schwer zu, denn der sonst umweltfreundlich erzeugte Strom muss nun teuer zugekauft werden. Dürre-Hilfen, wie es bei Landwirten zum Teil gibt, bleiben hier komplett aus. Außerdem zählt Dürre bei Kleinwasserkraftwerken rechtlich nicht als versicherbares Risiko, weshalb man sich dagegen auch nicht absichern hätte können. „Wir beißen da durch und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit eigener umweltfreundlicher Energie mahlen können“, zeigt sich Lisa Dyk im Gespräch mit der „Krone“ hoffnungsvoll.