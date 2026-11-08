Taranteln auch in NÖ im krabbelnden Vormarsch

Wer bei Taranteln an ferne Wüsten oder tropische Regenwälder denkt, muss sich nur vor der eigenen Haustür auf die Lauer legen! Denn auch in Niederösterreich sind die schaurig-schönen Achtbeiner unterwegs. Mit bisher insgesamt 49 dokumentierten Beobachtungen liegt unser Bundesland österreichweit auf Platz zwei – nur in der die Steiermark ist das große Krabbeln intensiver. Eine Sichtung aus Tulln gilt als Öko-Sensation. „Das ist ein sehr weit nordwestlich gelegener Nachweis der Südrussischen Tarantel. Aus dem gesamten Tullnerfeld und der Region Korneuburg gab es bisher noch keine Meldung“, zeigt sich Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund hellauf begeistert.