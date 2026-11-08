Taranteln auch in NÖ im krabbelnden Vormarsch

49 Sichtungen dieser Südrussischen Spinnenart machen das weite Land zum Öko-Hotspot der wundersamen Kreatur. Gerade jetzt im Herbst stehen die Chancen besonders gut, einem dieser faszinierenden Tiere zu begegnen.
Wer bei Taranteln an ferne Wüsten oder tropische Regenwälder denkt, muss sich nur vor der eigenen Haustür auf die Lauer legen! Denn auch in Niederösterreich sind die schaurig-schönen Achtbeiner unterwegs. Mit bisher insgesamt 49 dokumentierten Beobachtungen liegt unser Bundesland österreichweit auf Platz zwei – nur in der die Steiermark ist das große Krabbeln intensiver. Eine Sichtung aus Tulln gilt als Öko-Sensation. „Das ist ein sehr weit nordwestlich gelegener Nachweis der Südrussischen Tarantel. Aus dem gesamten Tullnerfeld und der Region Korneuburg gab es bisher noch keine Meldung“, zeigt sich Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund hellauf begeistert.
Völlig harmlose Achtbeiner
Auf der Suche nach einem warmen Winterquartier verlassen die Spinnen ihre Verstecke und verirren sich sogar in Garagen oder Wohnungen. In der Natur bevorzugen sie frostsichere Erdhöhlen, Felsspalten und andere geschützte Hohlräume. Dabei sind die imposanten Jäger völlig harmlos für Zweibeiner. Wer einen Achtbeiner im Haus entdeckt, sollte ihn keinesfalls töten, sondern vorsichtig mit einem Glas einfangen und ins Freie setzen. Auch draußen gilt: beobachten statt stören! Auf der Plattform www.naturbeobachtung.at kann das Auftauchen der Tiere gemeldet werden – auch das der Schwarzbäuchigen Tarantel.
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