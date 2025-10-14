Einst jüngster Bürgermeister ist schon alter Hase

Zweifel an seinem Weg hatte er nie. „Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Politik bedeutet Verantwortung und die muss man wollen“, sagt Halb. „Natürlich gibt es emotionale Momente, auch hitzige Diskussionen, aber am Ende zählt, dass man ehrlich bleibt und eine klare Linie hat.“

Politik mit Herz und Hausverstand

Seine Motivation schöpft er aus der Arbeit mit den Menschen. „Ich bin Bürgermeister für alle, unabhängig von Partei oder Meinung. Wenn man konsequent und verlässlich ist, merkt das die Bevölkerung. Anerkennung muss man sich erarbeiten.“

In Mühlgraben schätzen ihn viele für genau das: Bodenständigkeit, ruhige Art, Handschlagqualität. „Ich will, dass Mühlgraben lebenswert bleibt – mit Zusammenhalt, Offenheit und einem Blick nach vorn“, sagt Halb. Und wie lange will er das Amt noch ausüben? „Solange ich es mit Leidenschaft mache“, sagt er und lächelt.