Schon 23 Menschen starben heuer auf Tirols Straßen

Doch Entwarnung gibt es keine. „Wichtig ist, die Zahl der schweren Unfälle weiter zu reduzieren und damit Menschenleben zu retten“, meint VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Der VCÖ sieht vor allem bei Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Infrastruktur Handlungsbedarf. Drastisch ist der Vergleich auf Freilandstraßen: Ein Pkw, der bei Tempo 80 einen Anhalteweg von 51 Metern hat, steht mit Tempo 100 erst nach 74 Metern und ist nach 51 Metern noch mit einer Geschwindigkeit von 66 km/h unterwegs.