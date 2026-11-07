Debakel-Wahl erreicht jetzt die Gemeindestuben

Zur Erinnerung: Zwei Mandatare aus der schwarz-blauen Koalition haben ÖVP-Mann Mayer nicht gewählt. Für eine Mehrheit reichte es zwar trotzdem, allerdings ist immer noch unklar, in welchen Reihen die Abweichler waren. Die FPÖ beteuert, dass sie geschlossen für Mayer gestimmt habe. Notfalls könne man das auch beweisen. Den Vorwurf, einen Koalitionsbruch begangen zu haben, will Parteichefin Marlene Svazek nicht auf sich sitzen lassen.