Aus für Vorzeige-Pflegemodell: KPÖ in der Kritik

Schwarz nimmt aber auch die FPÖ auf Landesebene ins Visier: „Im Wahlkampf wurden große Versprechen für die Pflege gemacht. Jetzt, wo es darum geht, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und ein wichtiges Projekt für pflegende Angehörige abzusichern, bleibt die FPÖ untätig.“ Die Landesregierung hat sich ja nie dazu durchgerungen, das Grazer Projekt mitzufinanzieren oder gar steiermarkweit auszurollen.