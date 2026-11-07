Aus für Vorzeige-Pflegemodell: KPÖ in der Kritik

Es war ein Vorzeigeprojekt der Stadt Graz: Bis zu 15 pflegende Angehörige wurden angestellt und konnten sich so in Vollzeit um ihre Lieben kümmern. Nun ist aus Spargründen Schluss. Die SPÖ kritisiert die Kommunisten scharf.
Drei Jahre lang waren in Graz bis zu 15 pflegende Angehörige direkt bei der Stadt angestellt. Nun muss das Projekt, das einst auf Initiative der SPÖ aus dem Burgenland übernommen worden ist, aus Spargründen mit Jahresende eingestellt werden.
Für heftige Kritik sorgt das bei den Sozialdemokraten: „Wir fordern, die Einstellung sofort zurückzunehmen, die Finanzierung für 2027 sicherzustellen und die bestehenden Anstellungsverhältnisse fortzuführen“, sagt Gemeinderat Patrick Trabi. „Die Stadt muss zu ihrer Verantwortung stehen, statt jene im Stich zu lassen, die täglich einen unverzichtbaren Beitrag leisten.“
Wir fordern, die Einstellung sofort zurückzunehmen und die Finanzierung für 2027 sicherzustellen.
SPÖ-Gemeinderat Patrick Trabi
Widersprüche bei den Kommunisten
Landtagsklubobmann Hannes Schwarz sieht ein widersprüchliches Verhalten der KPÖ, die ja mit Robert Krotzer den zuständigen Stadtrat stellt: „Im Landtag fordert die KPÖ regelmäßig bessere Bedingungen in der Pflege. Wenn sie aber selbst Verantwortung trägt, wird ausgerechnet bei einem so wichtigen Unterstützungsprojekt der Sparstift angesetzt.“
Schwarz nimmt aber auch die FPÖ auf Landesebene ins Visier: „Im Wahlkampf wurden große Versprechen für die Pflege gemacht. Jetzt, wo es darum geht, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und ein wichtiges Projekt für pflegende Angehörige abzusichern, bleibt die FPÖ untätig.“ Die Landesregierung hat sich ja nie dazu durchgerungen, das Grazer Projekt mitzufinanzieren oder gar steiermarkweit auszurollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.