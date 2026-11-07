Play all the songs
Star virologist von Laer sells luxury equestrian center
First sell, then lease—now sell again: Coronavirus expert Dorothee von Laer is making her third attempt to sell her multi-million-euro equestrian paradise in Burgenland. The former red-light district establishment and beer hall, which she purchased and renovated, is also still on the market. The “Krone” has all the inside details on her withdrawal and the ongoing bankruptcy proceedings.
Anyone who thinks that equestrian sports are all about perfect flying changes should take a look at Wulkaprodersdorf. There, the well-known virologist Dorothee von Laer (68) has not only created a horse paradise over the past seven years but has also written a dramatic chapter in real estate history. Since the spring of 2019, the Hamburg native has been running the “Equiliber” equestrian center on about 14 hectares. Countless horse-and-rider pairs, riding instructors, stable hands, and stable managers have come and gone since then. Plans to sell the property also proved to be short-lived.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.