Zu hohe Staubbelastung: Jetzt muss reagiert werden

Die Untersuchung wurde vom Landesreferat Luftreinhaltung (Abteilung 15) durchgeführt. Das Ergebnis: Die Feinstaub-Werte im Umfeld des Voestalpine-Stahlwerks liegen unterhalb der Grenzwerte – teils sogar deutlich. Sogar jene strengen EU-Vorgaben, die ab 2030 gelten, werden bereits unterschritten. Zudem werden die Grenzwerte der Schwermetall-Konzentration wie Blei und Kadmium im Staubniederschlag jeweils klar eingehalten. Fazit der Experten: Es besteht keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung.