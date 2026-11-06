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Täter untergetaucht

Tankstellen-Einbruch: Tschick, Geld, Getränke weg!

Tirol
06.11.2026 10:53
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur (Symbolbild).
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Einbruchalarm im Tiroler Unterland: Unbekannte Täter drangen in eine Tankstelle in Sankt Johann (Bezirk Kitzbühel) ein und erbeuteten neben Bargeld auch Zigaretten und Getränke. Ermittlungen sind im Gange.

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Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tankstelle in Sankt Johann. Im Verkaufsraum „bedienten“ sich die Kriminellen schließlich selbst. Laut Polizei wurden Bargeld, Tabakwaren und Getränke gestohlen.

Tausende Euro Schaden
„Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im oberen vierstelligen Eurobereich liegen“, so die Exekutive.

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Von den Tätern fehlt jede Spur. Ermittlungen sind im Gange.

Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 059 133/7208.

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