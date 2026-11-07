Zwischen dem Rausch und dem Erwachen

Selbstwert und Verletzlichkeit im Fokus

Wie gut „Schulfreundliches Theater“ angenommen wird, belegt u. a. das Klassenzimmerstück „KI Amok“, das um Social Media, Essstörungen, Cybermobbing, familiäre Belastung, künstliche Intelligenz kreist und mit mehr als 200 Vorstellungen in über 50 Schulen, das erfolgreichste Jugendstück der neuebuehnevillach ist – bislang. Denn nun hat Luderer ein neues Herzensprojekt in Regie von Martin Dueller realisiert: „Im Rausch ist ein Klassenzimmerstück von und mit mir, das von Selbstwert, Verletzlichkeit und dem Mut, seinen eigenen Weg zu finden, erzählt. Im Anschluss findet eine moderierte Nachbesprechung und auf Wunsch ein Workshop statt, in dem sich die Jugendlichen ab 14 Jahren mit Selbstwert, eigenen Prägungen und dem Umgang mit persönlichen Herausforderungen beschäftigen können, u. a. mit einem Brief an sich selbst, der ihnen einige Jahre später zugeschickt wird“, so der Regisseur, Schreiber und Spieler.