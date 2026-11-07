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Klassenzimmerstück

Zwischen dem Rausch und dem Erwachen

Kärnten
07.11.2026 16:00
„Im Rausch“ heißt das neue Klassenzimmerstück von Clemens Luderer.
„Im Rausch“ heißt das neue Klassenzimmerstück von Clemens Luderer.(Bild: Patrick Connor-Klopf)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Schulfreundliches Theater? Das ist weit mehr als Kreativität im Klassenzimmer! Aus dem Ideeninkubator von Clemens Luderer schlüpfen nämlich regelmäßig Themen, die junge Menschen beschäftigen und beeinflussen. Am 13. November wird „Im Rausch“ uraufgeführt.

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Die wegweisende Initiative der neuebuehnevillach (nbv) in Zusammenarbeit mit Kärntner Schulen ist ein Erfolgsmodell. Weil ein permanenter Austausch zwischen Bildungseinrichtungen und einem professionellen, ganzjährig agierenden Kulturbetrieb gegeben ist. Weil (neben den buchbaren Klassenzimmerstücken) die gemeinsame Theaterarbeit Schreib-, Ausdrucks-, Artikulations-, Präsentationsfähigkeit, Auftreten sowie Selbstbewusstsein fördert und weil Themen zur Sprache kommen, die in der Lebenswelt junger Menschen eine zentrale Rolle spielen.

Selbstwert und Verletzlichkeit im Fokus
Wie gut „Schulfreundliches Theater“ angenommen wird, belegt u. a. das Klassenzimmerstück „KI Amok“, das um Social Media, Essstörungen, Cybermobbing, familiäre Belastung, künstliche Intelligenz kreist und mit mehr als 200 Vorstellungen in über 50 Schulen, das erfolgreichste Jugendstück der neuebuehnevillach ist – bislang. Denn nun hat Luderer ein neues Herzensprojekt in Regie von Martin Dueller realisiert: „Im Rausch ist ein Klassenzimmerstück von und mit mir, das von Selbstwert, Verletzlichkeit und dem Mut, seinen eigenen Weg zu finden, erzählt. Im Anschluss findet eine moderierte Nachbesprechung und auf Wunsch ein Workshop statt, in dem sich die Jugendlichen ab 14 Jahren mit Selbstwert, eigenen Prägungen und dem Umgang mit persönlichen Herausforderungen beschäftigen können, u. a. mit einem Brief an sich selbst, der ihnen einige Jahre später zugeschickt wird“, so der Regisseur, Schreiber und Spieler.

nbv-Dramaturg Martin Dueller zeichnet für die „berauschende“ Regie verantwortlich.
nbv-Dramaturg Martin Dueller zeichnet für die „berauschende“ Regie verantwortlich.(Bild: neuebeuhnevillach)

Dass Luderer als gefragter Experte in der Sucht- und Suizidprävention viele Dinge selbst durchlitten hat, macht seine Stücke eindringlich authentisch – auch im Versuch „junge Menschen zu sensibilisieren und wachzurütteln.“ Am 13. November wird „Im Rausch“ im Peraugymnasium aus der Taufe gehoben und geht dann auf Tour durch Kärntens Schulen.

Buchungen und Infos entweder telefonisch: 0676/90 41 444, oder unter folgender Adresse: clemens.luderer@neuebuehnevillach.at

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