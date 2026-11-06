Jesus bedauert CR7-Rücktritt – und hängt Bild auf

Es gebe kein Zurück, doch Ronaldo werde immer ein Bezugspunkt für den portugiesischen Fußball sein. Zum Bruch war es Ende September gekommen. Beim 2:1 in der Nations League in Norwegen ließ Jesus den Rekordtorschützen auf der Bank. Als Ronaldo vier Tage später auch gegen Dänemark nicht von Beginn weg spielen sollte, verließ er über Nacht das Teamquartier in Kopenhagen und flog nach Madrid. Später erhob er Vorwürfe gegen den Trainer, mit dem er zuvor bei Al-Nassr in Saudi-Arabien zusammengearbeitet hatte. Ronaldo entschuldigte sich, Verbandspräsident Pedro Proença versuchte zu vermitteln.