Sinner trennt sich von Trainer! Schwede übernimmt

Jannik Sinner stellt sich für die Jagd auf die Spitze der Tennis-Weltrangliste neu auf. Der Italiener trennte sich nach fünf Jahren von Erfolgscoach Darren Cahill und holt den früheren Weltranglisten-Zweiten Magnus Norman in sein Team. Der 50-jährige Schwede soll ab Dezember an der Seite von Simone Vagnozzi arbeiten und Sinner wieder auf Platz eins führen. Norman gewann als Profi zwölf ATP-Titel und führte später den Schweizer Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Triumphen.