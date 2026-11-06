Sinner trennt sich von Trainer! Schwede übernimmt

Jannik Sinner stellt sich für die Jagd auf die Spitze der Tennis-Weltrangliste neu auf. Der Italiener trennte sich nach fünf Jahren von Erfolgscoach Darren Cahill und holt den früheren Weltranglisten-Zweiten Magnus Norman in sein Team. Der 50-jährige Schwede soll ab Dezember an der Seite von Simone Vagnozzi arbeiten und Sinner wieder auf Platz eins führen. Norman gewann als Profi zwölf ATP-Titel und führte später den Schweizer Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Triumphen.
Cahill prägte eine erfolgreiche Ära. Unter dem Australier stürmte Sinner an die Spitze der Weltrangliste und gewann fünf Grand-Slam-Titel. „Du bist als einer meiner Trainer zu mir gekommen. Schon ziemlich schnell wurdest du viel mehr als das. Jemand, dem ich vertrauen konnte. Jemand, auf den ich mich verlassen konnte. Ein Freund“, sagte Sinner in einem Abschiedsvideo auf Instagram.
Seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli hat Sinner kein Turnier mehr bestritten. Wegen einer Knieverletzung beendete er die ATP-Saison vorzeitig und wurde vergangene Woche vom Deutschen Alexander Zverev auf Platz eins der Weltrangliste abgelöst. Beim hochdotierten Showturnier Six Kings Slam im Dezember will der Italiener sein Comeback feiern.
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