Echter Horror! Kind verschluckt fast Nagel-Falle

Verdachtsfälle und auch Klärungen steigen

Zugleich steigt auch die Zahl der geklärten Fälle von gestern auf heute auf sieben, also drei mehr. Auch hier waren die „Täter“ Kinder – sie wollten ihre Eltern schocken. Wie brandgefährlich die „süßen Halloween-Fallen“ sein können, zeigt sich aber jetzt in Wien: Denn ein rund dreijähriges Kleinkind spuckte ein Metallteil von offenbar im niederösterreichischen Bezirk Tulln gesammelte Naschereien gerade noch rechtzeitig wieder aus!