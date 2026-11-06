Echter Horror! Kind verschluckt fast Nagel-Falle

Jetzt wird aus einem bösen Streich ein brandgefährlicher Anschlag! Während die Zahl der Anzeigen und auch Klärungen bei den Halloween-Teufeleien steigt, schockt jetzt echter Horror in Wien: Ein Kleinkind spuckt eine mit Metallteilen präparierte Süßigkeit gerade noch aus!
Mittlerweile zählt die „Soko Süßes“ („Treat“) des Bundeskriminalamtes 27 Anzeigen bei mit Metallteilen wie Nägel oder Büroklammer präparierten Schokos in ganz Österreich. Das jüngste Opfer ist erst zwei, dass Älteste im Erwachsenenalter.
Verdachtsfälle und auch Klärungen steigen
Zugleich steigt auch die Zahl der geklärten Fälle von gestern auf heute auf sieben, also drei mehr. Auch hier waren die „Täter“ Kinder – sie wollten ihre Eltern schocken. Wie brandgefährlich die „süßen Halloween-Fallen“ sein können, zeigt sich aber jetzt in Wien: Denn ein rund dreijähriges Kleinkind spuckte ein Metallteil von offenbar im niederösterreichischen Bezirk Tulln gesammelte Naschereien gerade noch rechtzeitig wieder aus!
Drohende Strafe nicht mehr „lustig“
Nicht auszudenken, hätte das Kind den scharfkantigen Gegenstand verschluckt. Die drohende Strafe dafür ist echt nicht mehr „lustig“. Die Ermittler warnen nochmals eindringlich: Wenn hinter dem heimtückischen Anschlag keine vom Strafalter her unmündige Person steckt, dann drohen für versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung bis zu zehn Jahre Haft!
Die eigens gegründete Sonderkommission geht jedenfalls nach wie vor in Zusammenarbeit mit Europol jedem einzelnen Fall mit Hochdruck nach. Ob Einzelpersonen oder gar eine sadistische Tätergruppe über das Internet dahintersteckt, ist derzeit noch unklar. Damit bleibt von einem eigentlich schönen-schaurigen Fest ein äußerst bitterer Nachgeschmack ...
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