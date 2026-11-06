20.000 Besucher: Klanglicht zieht positive Bilanz

„Schloss Eggenberg war mit seiner einzigartigen Architektur und Geschichte der ideale Ort, um unser Thema Zeit künstlerisch erlebbar zu machen. Besonders freut mich, dass sich so viele Menschen auf diese intensive Begegnung mit den Kunstwerken eingelassen haben. Der große Zuspruch bestätigt uns darin, Klanglicht als eigenständiges künstlerisches Erlebnis konsequent weiterzuentwickeln“, so Festivalkuratorin Birgit Lill-Schnabl.