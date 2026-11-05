Hunziker sorgt mit Sixpack-Foto für Schnappatmung

Hunziker zeigt sich in dieser Pose nicht nur unglaublich sexy, sondern gleichzeitig sehr natürlich: Sie präsentiert sich ohne Make-up und Schmuck, ihre Haare trägt sie in einem lockeren Dutt zusammengebunden. Das lässige T-Shirt hat sie bis zur Oberweite hochgezogen, und gibt dadurch sexy Einblicke! Mit diesem Foto sorgt die Beauty eindeutig einmal mehr für Aufsehen. Dass sie nicht nur sexy, sondern auch fit ist, zeigt Hunziker in den weiteren Fotos ihrer Story. Dabei postete sie Aufnahmen von ihrem harten Training im Gym. Hut ab!