Hunziker sorgt mit Sixpack-Foto für Schnappatmung

Wow! Michelle Hunziker zeigte sich in ihrer jüngsten Instagram-Story ungewohnt freizügig. Die 49-Jährige postete einen Schnappschuss, auf dem sie nicht nur ihren Sixpack zeigt, sondern auch ihre Oberweite teilentblößt.
Hot, hotter, Michelle Hunziker! Die 49-jährige schweizerisch-italienische Moderatorin postete am Donnerstag einen Schnappschuss, den sie vor einem Spiegel aufgenommen hat. Hier zeigt sie, dass sich hartes Training auszahlt! Bei den Bauchmuskeln kann man durchaus neidisch werden.
Hier sehen Sie den Screenshot, den Hunziker auf Instagram postete:
Hunziker zeigt sich in dieser Pose nicht nur unglaublich sexy, sondern gleichzeitig sehr natürlich: Sie präsentiert sich ohne Make-up und Schmuck, ihre Haare trägt sie in einem lockeren Dutt zusammengebunden. Das lässige T-Shirt hat sie bis zur Oberweite hochgezogen, und gibt dadurch sexy Einblicke! Mit diesem Foto sorgt die Beauty eindeutig einmal mehr für Aufsehen. Dass sie nicht nur sexy, sondern auch fit ist, zeigt Hunziker in den weiteren Fotos ihrer Story. Dabei postete sie Aufnahmen von ihrem harten Training im Gym. Hut ab!
Michelle ist eine Sportskanone
Die Moderatorin trainiert fast täglich. Mit einem Personal Trainer arbeitet sie regelmäßig an ihrer Figur. Auf dem Youtube-Kanal „Iron Ciapet“ zeigte sie vor einigen Jahren immer wieder Workouts, die den ganzen Körper in Schwung bringen. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen!
Michelle Hunziker ist schon Oma
Besonders süß: Hunziker ist bereits Oma! Ihre Tochter Aurora Ramazzotti hat im Jahr 2023 den kleinen Cesare bekommen. Damit ist Hunziker wohl eine der hottesten Omis überhaupt ...
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