Haftbefehl-Statement: „Alle, die mich hassen …“

Erneute Nasen-OP bei Rapper

Zuletzt wurde der Rapper in einer Reha-Klinik behandelt, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Es gehe dem Rapper gut und jeden Tag werde es besser, hatte sein Manager Erfan Bolourchi gesagt. Haftbefehl müsse allerdings noch an der Nase operiert werden. Zu den Hintergründen der Operation hatte der Manager keine Angaben gemacht. Der Rapper werde eine längere Auszeit nehmen.