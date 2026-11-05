Haftbefehl-Statement: „Alle, die mich hassen …“

Aykut Anhan, alias Haftbefehl, wandte sich auf Instagram mit einem klaren Statement an seine Fans und Hater. Es ist das erste Mal seit seinem Kokain-Rückfall, dass sich der Rapper auf Social Media zu Wort meldet. Um die Nase trägt Anhan einen auffälligen weißen Verband.
„An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr.“ lautet Haftbefehls Botschaft an seine Unterstützer und Kritiker. Zahlreiche Fans wünschten ihm unter dem Beitrag eine gute Besserung.
Erneute Nasen-OP bei Rapper
Zuletzt wurde der Rapper in einer Reha-Klinik behandelt, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Es gehe dem Rapper gut und jeden Tag werde es besser, hatte sein Manager Erfan Bolourchi gesagt. Haftbefehl müsse allerdings noch an der Nase operiert werden. Zu den Hintergründen der Operation hatte der Manager keine Angaben gemacht. Der Rapper werde eine längere Auszeit nehmen.
Haftbefehl hatte Mitte Oktober seine Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder Cem Anhan, bekannt als Rapper Capo, hatte mitgeteilt, dass sich der Musiker „unter ärztlicher Aufsicht“ befinde.
In Netflix-Doku sprach er offen über seine Drogensucht
Der 40-jährige Haftbefehl hatte bereits im Juni eine Auftrittspause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er verwies dabei auf die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, in der er offen über seine Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums gesprochen hatte. In der Doku wird auch thematisiert, dass er nach einer Überdosis wiederbelebt wurde.
Trotz angekündigter Pause hatte Rapper Haftbefehl zuletzt einen gemeinsamen Song mit Rapper Milonair veröffentlicht: den rund zweiminütigen Track „GEN 100“. In dem Lied rappt Haftbefehl unter anderem, er sei „kein Deutscher, nein, ich bin 069er“. 069 ist die Vorwahl von Offenbach und Frankfurt am Main in Hessen.
Unklar, wie lange Auftrittspause geht
Wann und ob Haftbefehl wieder auftreten kann, ist derzeit unklar. Bereits im Juni hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause angekündigt. Im Oktober wurden seine geplanten Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder, Cem Anhan, hatte damals erklärt, Haftbefehl befinde sich unter ärztlicher Aufsicht und müsse sich „auf seine Gesundheit konzentrieren“.
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