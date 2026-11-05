Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Koks-Rückfall

Haftbefehl-Statement: „Alle, die mich hassen …“

Society International
05.11.2026 19:14
Auf Instagram zeigt sich der Rapper mit einem Verband im Gesicht.
Auf Instagram zeigt sich der Rapper mit einem Verband im Gesicht.(Bild: Screenshot/Instagram @haftbefehl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aykut Anhan, alias Haftbefehl, wandte sich auf Instagram mit einem klaren Statement an seine Fans und Hater. Es ist das erste Mal seit seinem Kokain-Rückfall, dass sich der Rapper auf Social Media zu Wort meldet. Um die Nase trägt Anhan einen auffälligen weißen Verband.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr.“ lautet Haftbefehls Botschaft an seine Unterstützer und Kritiker. Zahlreiche Fans wünschten ihm unter dem Beitrag eine gute Besserung.

Erneute Nasen-OP bei Rapper
Zuletzt wurde der Rapper in einer Reha-Klinik behandelt, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Es gehe dem Rapper gut und jeden Tag werde es besser, hatte sein Manager Erfan Bolourchi gesagt. Haftbefehl müsse allerdings noch an der Nase operiert werden. Zu den Hintergründen der Operation hatte der Manager keine Angaben gemacht. Der Rapper werde eine längere Auszeit nehmen.

Haftbefehl hatte Mitte Oktober seine Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder Cem Anhan, bekannt als Rapper Capo, hatte mitgeteilt, dass sich der Musiker „unter ärztlicher Aufsicht“ befinde.

In Netflix-Doku sprach er offen über seine Drogensucht
Der 40-jährige Haftbefehl hatte bereits im Juni eine Auftrittspause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er verwies dabei auf die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, in der er offen über seine Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums gesprochen hatte. In der Doku wird auch thematisiert, dass er nach einer Überdosis wiederbelebt wurde.

Lesen Sie auch:
Inmitten einer angekündigten Pause hat Rapper Haftbefehl („069“) einen Song mit Rapper Milonair ...
Trotz Auszeit
Haftbefehl veröffentlichte überraschend neuen Song
30.10.2026
Konzerte abgesagt
Rapper Haftbefehl nach Klinik in Reha-Behandlung
20.10.2026

Trotz angekündigter Pause hatte Rapper Haftbefehl zuletzt einen gemeinsamen Song mit Rapper Milonair veröffentlicht: den rund zweiminütigen Track „GEN 100“. In dem Lied rappt Haftbefehl unter anderem, er sei „kein Deutscher, nein, ich bin 069er“. 069 ist die Vorwahl von Offenbach und Frankfurt am Main in Hessen.

Unklar, wie lange Auftrittspause geht
Wann und ob Haftbefehl wieder auftreten kann, ist derzeit unklar. Bereits im Juni hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause angekündigt. Im Oktober wurden seine geplanten Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder, Cem Anhan, hatte damals erklärt, Haftbefehl befinde sich unter ärztlicher Aufsicht und müsse sich „auf seine Gesundheit konzentrieren“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.11.2026 19:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.238 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
115.174 mal gelesen
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
114.897 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
3047 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
644 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Society International
Nun doch!
Neben OnlyFans: Anne Wünsche plant jetzt Pornos!
Nach Koks-Rückfall
Haftbefehl-Statement: „Alle, die mich hassen …“
Uh la la!
Hunziker sorgt mit Sixpack-Foto für Schnappatmung
In U-Haft genommen!
Russell Brand: Schuldspruch wegen Vergewaltigung!
Married At First Sight
Missbrauchsvorwürfe: Aus für Dating-Show jetzt fix
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf