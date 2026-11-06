Sparkurs trifft nun auch die Tierwelt Herberstein

Geschäftsführer Jochen Lengger spricht auf „Krone“-Anfrage von drei Dienstverhältnissen, die man „bedauerlicherweise“ beenden müsse. „Diese Entscheidungen werden keineswegs leichtfertig getroffen.“ Die Buchhaltung wird aus Kostengründen an einen externen Dienstleister ausgelagert. Das Restaurant Simbawelt erhält ein anderes Konzept, eine neue Marketingstrategie soll zudem die Tierwelt „noch gezielter positionieren und weiterentwickeln“. Die Besucherzahlen sollen zuletzt nicht zufriedenstellend gewesen sein.