„Mein Fuß war unkontrollierbar“

Dennoch gelang Rosberg ein sauberes Überholmanöver, ein gefährlicher Konter des Niederländers blieb aus. „Es war ein überragendes Manöver, und dafür werde ich Max Verstappen ewig dankbar sein, denn er war fair und ließ mir genug Platz. Als es vorbei war, begann mein Fuß auf dem Gaspedal so stark zu zittern – von der Angst und dem ganzen Adrenalin, das war unkontrollierbar. Ich hatte das nie wieder, diese Erfahrung. Ich hatte es auch nie zuvor. Mein Fuß war unkontrollierbar vor lauter Adrenalin“, so Rosberg, der das Rennen letztlich als Zweiter beendete und damit die WM für sich entschied.