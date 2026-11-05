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Rosberg erinnert sich:

„Dafür werde ich Max Verstappen ewig dankbar sein“

Formel 1
05.11.2026 19:19
2016 wurde Nico Rosberg (r.) Weltmeister, Max Verstappen (l.) fuhr damals seine erste Saison bei ...
2016 wurde Nico Rosberg (r.) Weltmeister, Max Verstappen (l.) fuhr damals seine erste Saison bei Red Bull Racing.(Bild: AFP/YUYA SHINO / AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als sich Nico Rosberg 2016 in Abu Dhabi zum Weltmeister der Formel 1 krönte, hatte auch ein junger Max Verstappen seine Finger im Spiel. Im Podcast „Beyond The Grid“ erinnerte sich der Deutsche nun an die nervenaufreibenden Szenen.

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Zwar war Rosberg 2016 als WM-Leader zum Formel-1-Finale nach Abu Dhabi gereist, der Mercedes-Pilot brauchte allerdings einen Podestplatz, um sich gegen Teamkollege Lewis Hamilton durchzusetzen und aus eigener Hand zum Champion zu krönen. 

2016 kämpfte Rosberg mit Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft.
2016 kämpfte Rosberg mit Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft.(Bild: APA/EXPA)

Während der Stallnachbar das Rennen anführte, steckte Rosberg hinter Verstappen fest, zudem wurden Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel im Rückspiegel immer größer.

Brenzlige Situation
Rosberg blieb nichts anderes über, als zum Überholmanöver anzusetzen – gegen den damals schon gefährlichen Verstappen keine leichte Aufgabe. „Das war wahrscheinlich der extremste Augenblick meiner ganzen Karriere, als mir mein Renningenieur Tony Ross am Funk erklärte, dass mein Titel auf dem Spiel stehe und ich Max in den nächsten beiden Runden überholen muss. Was? Man überholt Max Verstappen nicht einfach so“, erinnerte sich der 41-Jährige heute.

„Mein Fuß war unkontrollierbar“
Dennoch gelang Rosberg ein sauberes Überholmanöver, ein gefährlicher Konter des Niederländers blieb aus. „Es war ein überragendes Manöver, und dafür werde ich Max Verstappen ewig dankbar sein, denn er war fair und ließ mir genug Platz. Als es vorbei war, begann mein Fuß auf dem Gaspedal so stark zu zittern – von der Angst und dem ganzen Adrenalin, das war unkontrollierbar. Ich hatte das nie wieder, diese Erfahrung. Ich hatte es auch nie zuvor. Mein Fuß war unkontrollierbar vor lauter Adrenalin“, so Rosberg, der das Rennen letztlich als Zweiter beendete und damit die WM für sich entschied.

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