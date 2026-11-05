Erleben Sie die Suche nach der Weihnachtswerkstatt

Die neunjährige Mari kann das Weihnachtsfest kaum erwarten – im Gegensatz zu ihrem Vater, der wie immer nur seine Arbeit im Kopf hat. Als eines Nachts Maris Wunschzettel verschwindet und an seiner Stelle ein rätselhafter Handschuh auftaucht, nehmen Mari und ihre rüstige Großmutter die Spur des Handschuhs auf, den nur ein Helfer des Weihnachtsmanns verloren haben kann. Widerwillig schließt sich auch der Vater ihrer Suche an, über die er live im Radio berichtet. Unterdessen setzt der tollpatschige Wunschzettelelf Stubby alles daran, seinen Fäustling zurückzubekommen, denn der Standort der Weihnachtswerkstatt muss um jeden Preis geheim bleiben!