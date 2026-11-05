Erleben Sie die Suche nach der Weihnachtswerkstatt

Am 26. November kommt der liebevoll gestaltete norwegische Weihnachtsfilm „Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt“ in die heimischen Kinos. Die „Krone“ verlost hierzu 5x2 Kinotickets.
Die neunjährige Mari kann das Weihnachtsfest kaum erwarten – im Gegensatz zu ihrem Vater, der wie immer nur seine Arbeit im Kopf hat. Als eines Nachts Maris Wunschzettel verschwindet und an seiner Stelle ein rätselhafter Handschuh auftaucht, nehmen Mari und ihre rüstige Großmutter die Spur des Handschuhs auf, den nur ein Helfer des Weihnachtsmanns verloren haben kann. Widerwillig schließt sich auch der Vater ihrer Suche an, über die er live im Radio berichtet. Unterdessen setzt der tollpatschige Wunschzettelelf Stubby alles daran, seinen Fäustling zurückzubekommen, denn der Standort der Weihnachtswerkstatt muss um jeden Preis geheim bleiben!
Mit liebenswert animierten Figuren und einer Geschichte über Zusammenhalt, die Kraft der Fantasie und den wahren Zauber von Weihnachten lädt das herzerwärmende Kinoabenteuer dazu ein, die besinnlichste Zeit des Jahres gemeinsam mit der ganzen Familie zu erleben.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 26. November 5x2 Kinokarten für das neue Weihnachtsmärchen aus Norwegen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. November, 09:00 uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.