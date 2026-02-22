Steirische Chocolatière im digitalen Schaufenster

Und genau hier wird es spannend. Denn während Wild ihre Desserts online perfekt in Szene setzt, stellt sie gleichzeitig eine Frage, die gerade in der Fastenzeit viele beschäftigt: Wie viel Süßes braucht der Mensch eigentlich? Die klassische Fastenzeit bedeutet Verzicht. Doch in einer Welt voller Food-Posts und Dessert-Trends wird dieser Verzicht zunehmend zur Herausforderung. Wer täglich durch perfekt inszenierte Torten und leckere Bäckereien scrollt, fastet nicht nur mit dem Gaumen, sondern auch mit den Augen. „Schon die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Menschen in der Fastenzeit auf Süßes verzichten. Zwischen Valentin und Ostern geht der Verkauf an süßen Leckereien markant zurück“, liest Eveline Wild ohne Groll aus den Verkaufszahlen. „Während Menschen in dieser Zeit die Lust auf Süßes einschränken, bereite ich mich schon auf Ostern vor.“