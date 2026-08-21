Nach sechs Jahren grünes Licht für Posten-Umbau

Beschluss im Herbst

Auch die Stadt will die notwendigen Verträge noch im Herbst im Gemeinderat beschließen. Klappt das, könnte noch heuer endgültig grünes Licht gegeben werden. „Es war ein langer und teilweise schwieriger Weg. Umso erfreulicher ist es, dass wir jetzt offenbar kurz vor dem Abschluss stehen“, so Partoll. Für ihn sei entscheidend, dass die Beamten endlich „ordentliche und zeitgemäße Arbeitsbedingungen“ bekommen.