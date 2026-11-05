Seriously injured
Worker Buried Up to His Neck in a Trench
Serious workplace accident on Thursday afternoon in Tarsdorf (Upper Austria): According to initial reports, a person was buried up to their neck during excavation work for a drainage system. The injured person had to be resuscitated at the scene and was transported to the hospital by helicopter.
Responding to a call with the code “person buried,” the Tarsdorf Fire Department was dispatched to a local construction site on the edge of the forest. Excavation work for a drainage system was underway there. According to police, a person was standing in the trench when a side wall suddenly collapsed.
Difficult Rescue
According to initial reports, the farmer was buried up to his neck. Firefighters spent about ten minutes digging out the unconscious man with shovels. He had to be resuscitated at the scene and was transported by rescue helicopter to the trauma hospital in Salzburg.
Tragic Accident
Serious accidents occur time and again during excavation work. In March of last year, three people were buried by soil at a construction site in Gampern. While one worker survived with injuries, for the other two, help came too late.
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