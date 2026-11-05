Quali-Dominator steht vor siebtem Levi-Streich

„Auch wenn es schon einmal eine ganz gute Vorbereitung war – Weltcuppunkte hat es dafür aber noch keine gegeben“, sagte Johannes Strolz augenzwinkernd, nachdem er sich voriges Wochenende den ersten „Saisonsieg“ geholt hatte. Und zwar bei der ÖSV-internen Quali fürs Slalom-Opening am 15. November in Levi (Fin). In Sölden sicherte sich der 34-Jähriger in souveräner Manier eines von drei verfügbaren Tickets, einzig der Tiroler Simon Rueland kam halbwegs an die Performance des Warthers heran. Den dritten freien Startplatz konnte sich der Kärntner Oscar Heine holen. Der Mellauer Jakob Greber ging leer aus, der Silbertaler Moritz Zudrell war nicht am Start.