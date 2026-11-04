Nur Carina Brunold konnte im DFB-Pokal überzeugen

Für die Vorarlberger Legionärinnen Carina Brunold, Eileen Campbell und Linda Natter stand am vergangenen Wochenende im Nachbarland Deutschland das Achtelfinale des DFB-Pokals auf dem Programm – nicht für alle ging das gut aus.
Sehr erfolgreich war Carina Brunold mit dem SC Freiburg im Duell mit Carl Zeiss Jena, die Breisgauerinnen siegten glatt mit 4:0. Die Dornbirnerin erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus kurzer Distanz per Direktschuss unter die Latte den dritten Treffer. „Das Tor war toll herausgespielt, so wie wir es wollten“, freute sich Freiburg-Trainer Marco Konrad nach dem Spiel. Bald nach Beginn der zweiten Hälfte verpasste Brunold, die sich auch in der Bundesliga schon zweimal in die Schützenliste eintragen konnte, per Kopf ihren zweiten Treffer nur knapp.
Ebenfalls ins Cup-Viertelfinale eingezogen sind die Frauen von Union Berlin mit Brunolds ÖFB-Teamkollegin Eileen Campbell. Die Feldkircherin, die zuletzt schon in der Bundesliga angeschlagen passen musste, wurde auch beim spektakulären 4:3-Sieg nach Verlängerung beim Hamburger SV noch geschont und war nicht im Kader. Für Union ist es das erste Erreichen eines Pokal-Viertelfinales.
Mit Linda Natter war eine dritte Ländle-Kickerin im Einsatz, die Mellauerin trat mit Hoffenheim beim VfL Wolfsburg an. Und kam dort arg unter die Räder. Hoffenheim lag bereits zur Halbzeit mit 0:5 im Rückstand, 0:8 am Ende.
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