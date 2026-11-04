Nur Carina Brunold konnte im DFB-Pokal überzeugen

Sehr erfolgreich war Carina Brunold mit dem SC Freiburg im Duell mit Carl Zeiss Jena, die Breisgauerinnen siegten glatt mit 4:0. Die Dornbirnerin erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus kurzer Distanz per Direktschuss unter die Latte den dritten Treffer. „Das Tor war toll herausgespielt, so wie wir es wollten“, freute sich Freiburg-Trainer Marco Konrad nach dem Spiel. Bald nach Beginn der zweiten Hälfte verpasste Brunold, die sich auch in der Bundesliga schon zweimal in die Schützenliste eintragen konnte, per Kopf ihren zweiten Treffer nur knapp.