Ländle-Briefmarke dient als Christbaumschmuck

Die Österreichische Post gibt eine Weihnachtsbriefmarke in Form eines Christbaums heraus. Das in Vorarlberg gestickte Motiv ist ab Donnerstag erhältlich und kann auch als Christbaumschmuck verwendet werden.
Entworfen und produziert wurde die Sonderedition vom Lustenauer Stickereiunternehmen „Hämmerle & Vogel“. Mit speziellen Stickmaschinen ist die Marke geformt und der Schriftzug auf einem dünnen Stickvlies angebracht worden. Ein Goldfolien-Laminat sorgt für den Schimmer auf dem tannengrünen Baum.
4,65 Euro pro Marke
Damit die Marke auch nach dem Versand noch als Baumschmuck verwendet werden kann, muss sie ausgeschnitten und in lauwarmes Wasser gelegt werden. Die Briefmarke hat eine Öse an der Spitze, durch die man einen Faden ziehen kann, um sie anschließend am Weihnachtsbaum aufzuhängen. Insgesamt sollen 100.000 Stück produziert werden, kosten wird die Briefmarke 4,65 Euro.
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