Ländle-Briefmarke dient als Christbaumschmuck

4,65 Euro pro Marke

Damit die Marke auch nach dem Versand noch als Baumschmuck verwendet werden kann, muss sie ausgeschnitten und in lauwarmes Wasser gelegt werden. Die Briefmarke hat eine Öse an der Spitze, durch die man einen Faden ziehen kann, um sie anschließend am Weihnachtsbaum aufzuhängen. Insgesamt sollen 100.000 Stück produziert werden, kosten wird die Briefmarke 4,65 Euro.